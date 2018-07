TW Classic – Editors clôture la saison des festivals à Werchter

Le groupe britannique Editors a clôturé dans la soirée de samedi à dimanche la saison des festivals sur la plaine de Werchter. A TW Classic, les artistes indie ont joué durant plus d’une heure sur scène pour leur public belge. Il s’agissait du 7e passage à Werchter pour le groupe. « Les Belges sont ceux qui sont les plus fous de nous. Les gens comprennent ici parfaitement où nous voulons aller avec le groupe », a affirmé le chanteur Tom Smith.

La foule a repris en choeur les refrains de « Smokers outside the hospital doors » et « Desire ». Samedi soir, le groupe a offert en rappel à son public la chanson « Papillon ».

Source: Belga