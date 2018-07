Tour de France – Six à huit semaines sans compétition pour Richie Porte

L’Australien Richie Porte, qui s’est fracturé la clavicule droite dimanche dans la 9e étape du Tour de France, devra attendre six à huit semaines avant de reprendre la compétition, selon son équipe BMC. « Richie est sorti de l’hôpital. Il doit se reposer pendant une semaine avant de penser à remonter sur le home-trainer. On s’attend à ce qu’il reprenne le vélo dans trois à quatre semaines et qu’il puisse courir dans six à huit semaines », a expliqué le Dr Max Testa, médecin-chef de l’équipe américaine.

Porte (33 ans), qui visait le podium à Paris, souffre d’une fracture sans déplacement de la clavicule droite après sa chute survenue dans les premiers kilomètres de l’étape des pavés, peu après le départ d’Arras.

« Evidemment, je suis dévasté et pour la deuxième année consécutive, je termine le Tour de France comme ça », a déclaré l’Australien, qui avait dû abandonner sur chute, l’an passé, dans la 9e étape.

« J’étais au sol avant de savoir quoi que ce soit », a ajouté Porte. « Je suis tellement déçu de ne pas pouvoir continuer jusqu’à Paris. J’espère récupérer le plus vite possible et revenir en course ».

Source: Belga