Tour de France – Greg Van Avermaet est « déçu »

« Je me serais volontiers imposé au terme de cette étape avec le maillot jaune sur le dos », a déclaré Greg Van Avermaet (BMC) à l’issue de la 9e étape du Tour de France dimanche. « Hélas, je n’ai fini que deuxième. C’est dommage, si j’avais lancé mon sprint plus tôt, j’aurais pu faire mieux ». « En soi, je suis satisfait de ma course », a dit le champion olympique. « Je ne suis pas tombé, j’ai pu par deux fois éviter une chute et je dois donc être content. Mais quand on se retrouve à trois pour le sprint final et qu’on ne gagne pas, c’est la déception qui l’emporte. Je ne suis pas mécontent de mon début d’année et je voudrais bien remporter une étape du Tour. Ce maillot jaune est déjà super mais ça ne m’empêche pas de viser une victoire d’étape. Peut-être bien que mardi, j’attaquerai dans l’étape alpestre, mon maillot jaune sur le dos (rire). Nous verrons bien, je pars du principe que je ne serai plus en jaune mardi soir mais on ne sait jamais. Je mise évidemment plus sur les étapes de transition des deuxième et troisième semaines. Je n’ai pas encore enterré mes espoirs de succès d’étape ».

« J’ai sans doute lancé mon sprint un peu tard. Nous avions contraint Degenkolb à prendre la tête, je voulais qu’il démarre le premier mais j’ai finalement attendu trop longtemps moi-même. J’aurais peut-être dû lancer les hostilités, car le dénouement a été très rapide. De toute façon, on ne peut pas refaire l’histoire, c’est John qui a gagné. J’avais confiance en mes qualités au sprint mais il ne s’agit pas d’une classique de 6 heures et demies. Après une course plus longue, j’aurais maximisé mes chances au sprint ».

« Je suis content qu’on ait une journée de repos lundi. Je vais essayer de prendre du plaisir au cours des deuxième et troisième semaines parce que la pression a été énorme jusqu’ici pour prendre ce maillot jaune et pour gagner une étape. L’équipe peut être satisfaite de cette première semaine. Nous avons remporté le contre-la-montre par équipes et j’ai gardé le maillot jaune six jours. C’est par contre extrêmement dommage pour Richie Porte. Nous voulions accéder au podium à Paris grâce à lui. C’est une grosse perte pour notre formation. Peut-être Tejay (van Garderen) pourrait-il le suppléer en montagne mais ce forfait constitue quand même une perte importante ».

Van Avermaet a également évoqué l’avenir. Plusieurs personnalités importantes d’un nouveau sponsor (CCC) étaient présentes dimanche matin au départ à Arras. Van Avermaet a posé pour quelques clichés avec elles et en compagnie du manager Jim Ochowicz, ce qui laisserait à penser que ce dernier rempilerait. « Il y aura une conférence de presse lundi, vous en saurez plus à ce moment-là », a-t-il déclaré.

Source: Belga