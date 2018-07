Tour de France – 9e étape – John Degenkolb: « Je ne trouve pas les mots justes »

L’Allemand John Degenkolb (Trek-Segafredo) a remporté la 9e étape du Tour de France dimanche à Roubaix, son premier succès sur la Grande Boucle. « Je pense que c’est fantastique », déclare John Degenkolb, qui a battu au sprint Greg Van Avermaet et Yves Lampaert. « Je ne peux pas trouver les mots justes pour exprimer ce que cela fait de gagner. J’ai attendu cette victoire si longtemps. Beaucoup de personnes ne croyaient plus en moi et pensaient que je ne reviendrais plus au même niveau qu’avant. Il y a quelques mois, j’ai eu un autre coup d’arrêt avec une chute sur Paris-Roubaix. Mon genou a été touché. J’ai dû m’arrêter de m’entraîner pendant quasiment quatre semaines. J’ai douté de moi-même mais grâce à l’aide de ma femme et de ma famille, j’ai trouvé la force de travailler en vue de l’objectif de remporter une victoire d’étape. Je savais que je pouvais sprinter face à ces gars. L’échappée avair un air de « déjà-vu » à Paris-Roubaix il y a trois ans. Cela a augmenté ma confiance lors du sprint », ajoute l’Allemand, vainqueur de Paris-Roubaix 2015.

Source: Belga