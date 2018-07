Serie A – Juventus: Cristiano Ronaldo est arrivé à Turin

L’attaquant Cristiano Ronaldo est arrivé en Italie en provenance d’Espagne, une journée plus tôt que prévu par les médias de la péninsule, a annoncé dimanche la Juventus qui s’apprête à finaliser le transfert du Portugais du Real Madrid. Une photo de la superstar du football accompagné de son épouse a été postée sur le site Twitter de la Juventus annonçant: « Cristiano Ronaldo est arrivé à l’aéroport de Turin », accompagnée d’un « bem-vindo », « bienvenu » en portugais.

Le quintuple Ballon d’Or n’était attendu que lundi matin à Turin où il doit passer les visites médicales puis signer officiellement son contrat le liant pour quatre ans à la « Vieille Dame » avant de participer à une conférence de presse de présentation dans l’après-midi.

Il devrait par la suite quitter Turin et poursuivre ses vacances.

Selon les médias italiens, CRl ne devrait rejoindre le reste de l’équipe qu’à la fin du mois de juillet lorsqu’elle se trouvera en tournée aux Etats-Unis.

5.000 affiches lui souhaitant la bienvenue, avec sa photo et les mots « Bem-vindo », ont par ailleurs été imprimées par une association locale de commerçants et collées sur les devantures des magasins.

Source: Belga