Pour Vincent Kompany, les Diables Rouges doivent remercier leurs supporters

« Nous devons remercier les supporters », a confié Vincent Kompany après l’accueil triomphal reçu par les Diables Rouges, dimanche, dans le centre de Bruxelles. « C’est incroyable, on ne pensait jamais vivre cela un jour », a expliqué Kompany. « On a le sentiment d’avoir réalisé quelque chose de spécial. On a tout donné, il n’y avait plus rien en réserve », a expliqué le défenseur. « Aujourd’hui, on est tellement heureux. Nous devons remercier les supporters. »

Adnan Januzaj se souviendra longtemps de son but contre l’Angleterre en phase de groupes. « C’était un grand moment, j’étais très content. Puis j’ai reçu un petit coup à l’entraînement et cela a perturbé la suite », a confié Januzaj. « C’est incroyable, on a vécu quelque chose d’inoubliable. Il ne peut pas y avoir de la déception, car on a montré au monde qu’on est une équipe qui veut jouer au foot. »

Thomas Meunier, lui, garde en mémoire la remontée incroyable effectuée contre le Japon, lorsque les Diables se sont imposés 3-2 alors qu’ils étaient menés de deux buts à 20 minutes du terme. « C’est incontestablement l’apogée de notre tournoi et la preuve qu’il y a eu un changement de mentalité. Et l’image de ce tournoi, pour moi c’est la photo d’équipe après le match pour la troisième place. » Quant à l’ambiance sur la Grand Place et dans les alentours, dimanche, Meunier confie: « on savait que ce serait la fête, mais pas à ce point-là. »

« Ce sont des émotions comme on en a jamais vécues », a ajouté Michy Batshuayi. « Cela me fait chaud au cœur. La Belgique a plein de couleurs. Nous avons donné une très bonne image de la Belgique. Maintenant, on va continuer à travailler. »

Source: Belga