Mondial 2018 – Thibaut Courtois « Gant d’Or » du Mondial: « Un honneur incroyable »

Thibaut Courtois a été élu meilleur gardien de but du monde (Golden Glove/Gant d’Or) à l’issue de la finale de la Coupe du monde de football, remportée 4-2 par la France aux dépens de la Croatie, dimanche à Moscou. « C’est un honneur incroyable » a reconnu le dernier rempart des Diables Rouges dimanche soir au micro de la RTBF. « Ce n’est pas facile de gagner. Il faut un : aller loin avec son équipe; et deux : être très décisif pour son équipe. Mais pour moi ce n’était pas le plus important parce que moi je voulais aller le plus loin possible avec l’équipe. Mais je suis content d’avoir pu faire beaucoup d’arrêts pour aider l’équipe » a ajouté celui qui fait aussi les beaux jours de Chelsea. « C’est un des prix les plus importants qu’on puisse remporter comme joueur. » Interrogé sur son arrêt le plus délicat effectué durant cette Coupe du monde, Courtois a choisi : « même si ce n’est pas un arrêt important, celui devant Tolisso (dans les dernières secondes face à la France, ndlr). C’était fort en bas à gauche. Je mesure 2m00. Peu de gardiens peuvent aller chercher ce ballon aussi vite. En terme d’importance celui de Neymar (en tout fin de rencontre contre le Brésil, ndlr). C’était un moment délicat. Si je laisse aller le ballon, je crois qu’il va dans le but. »

Thibaut Courtois est le 2e gardien belge à obtenir ce prix après Michel Preud’homme en 1994 aux Etats-Unis.

Source: Belga