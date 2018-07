Mondial 2018 – Raphaël Varane devient le 10e joueur à réaliser le doublé C1-Coupe du monde la même année

Sacré champion du monde avec la France, dimanche à Moscou, Raphaël Varane, défenseur du Real Madrid, est devenu le dixième joueur de l’histoire à réaliser le doublé C1-Coupe du monde la même année.

Neuf joueurs seulement ont réussi jusqu’ici à remporter la même année la plus prestigieuse compétition de clubs, appelée d’abord Coupe des Champions puis, depuis 1993, Ligue des Champions, et la plus prestigieuse compétitions par équipes nationales, la Coupe du monde.

Les premiers à avoir réalisé cet exploit sont Sepp Maier, Paul Breitner, Hans-Georg Schwarzenbeck, Franz Beckenbauer, Gerd Müller et Uli Hoeness, vainqueurs en 1974 de la Coupe des Champions avec le Bayern Munich et du Mondial avec l’Allemagne de l’Ouest.

Il a ensuite fallu attendre 1998 pour voir un joueur réussir ce doublé. Lors du premier titre mondial remporté par la France, Christian Karembeu évoluait en club au Real Madrid, lauréat de la Ligue des Champions.

En 2002, Roberto Carlos était l’une des stars du Brésil champion du monde et du Real Madrid champion d’Europe des clubs.

En 2014, le Real Madrid décrochait sa ‘Decima’. L’un de ses milieux de terrain, Sami Khedira était également membre de l’Allemagne championne du monde.

C’est à nouveau un joueur du Real Madrid, le Français Raphaël Varane, qui rejoint ce cerle fermé.

Source: Belga