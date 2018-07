Mondial 2018 – France/Croatie, deuxième finale la plus prolifique de l’histoire de la Coupe du monde

La finale de la Coupe du monde de football entre la France et la Croatie, terminée sur le score de 4 buts à 2 en faveur des ‘Bleus’, se place au deuxième rang des finales les plus prolifiques de l’histoire de la compétition. Seule la finale de l’édition 1958, remportée 5-2 par le Brésil sur la Suède, a vu plus de buts être inscrits. C’est la quatrième fois qu’une finale s’achève sur le score de 4-2. La toute première édition de la compétition s’était terminée par une victoire sur ce score de l’Uruguay sur l’Argentine. L’Italie s’était également imposée 4-2 en 1938 contre la Hongrie. En 1966, l’Angleterre était venue à bout 4-2 de l’Allemagne de l’Ouest après prolongations. Le temps règlementaire s’était achevé sur un score de parité 2-2.

Une seule finale s’est soldée par un nul vierge. En 1994, le Brésil s’était imposé aux tirs au but contre l’Italie alors que le score était toujours de 0-0 après les prolongations.

Source: Belga