Mondial 2018 – De 15 à 20.000 festivaliers français devant l’écran géant de The Last Arena à Dour

Entre 15.000 et 20.000 festivaliers, majoritairement des Français, ont assisté à Dour à la finale de la Coupe du monde de football qui a vu la France devenir championne du monde, au détriment des Croates. Un écran géant avait été installé alors que Dour est située à une dizaine de kilomètres de la frontière française. Le Dour Festival célèbre depuis mercredi sa 30e édition. La plaine du côté de la scène principale The Last Arena était « bleu-blanc-rouge » ce dimanche, alors qu’elle était plutôt « noire-jaune-rouge » la veille, pour célébrer le résultat historique de la Belgique, qui a décroché une 3e place à cette Coupe du monde.

Des milliers de festivaliers arboraient des drapeaux, des chapeaux et des maillots aux couleurs de la France. Toutes les scènes du festival (sauf une) étaient à l’arrêt durant la finale de la Coupe du Monde qui a vu la France l’emporter face à la Croatie (4-2). Seuls les chants des supporters et la Marseillaise, l’hymne national français, mêlés aux traditionnels cris « Dour », résonnaient sur le site dimanche entre 17h00 et 19h00.

La fin du match a été saluée par de nombreux applaudissements, des cris et quelques chants de supporters. Les festivaliers se sont ensuite dirigés vers les autres scènes pour assister aux concerts qui clôtureront cette 30e édition du Dour Festival.

Source: Belga