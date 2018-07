Mandat d’arrêt sollicité pour une tentative de parricide à Namur

Un mandat d’arrêt a été sollicité dimanche à l’encontre d’un homme, né en 1966, soupçonné d’une tentative de meurtre à l’encontre de sa mère âgée de 80 ans à Namur, a indiqué le parquet de Namur. L’octogénaire souffre d’une incapacité d’au moins deux mois. Samedi soir vers 22h00, l’homme, un alcoolique notoire qui vit chez sa mère depuis plusieurs années, avait abusé de la boisson et s’en est pris à sa génitrice. Il lui a donné de nombreux coups, a jeté des pots de fleurs dans sa direction et l’a aussi frappée à l’aide d’un tisonnier. La victime souffre de blessures au visage et d’une incapacité de plus de deux mois.

Le suspect dit quant à lui ne se souvenir de rien, mais des témoins attestent la version de la tentative de meurtre.

Un mandat d’arrêt pour tentative de parricide a donc été sollicité à son encontre.

