Mandat d’arrêt sollicité pour plusieurs vols, dont un avec violence à Jemeppe-sur-Sambre

Un homme, né en 1980, a été privé de liberté dans la nuit de samedi à dimanche pour des vols à répétition commis tout au long du week-end à Jemeppe-sur-Sambre, a indiqué dimanche le parquet de Namur. Il est aussi soupçonné d’avoir participé à un vol avec violence commis en avril dernier dans la commune. Un mandat d’arrêt a été sollicité. L’individu est bien connu de la justice et est originaire de Sambreville. Interpellé une première fois dans la nuit de vendredi à samedi pour des vols, il avait été relâché samedi matin. Un peu plus tard dans la journée, il a remis le couvert en volant dans des véhicules. Il a été interpellé une seconde fois dans la nuit de samedi à dimanche. Il était alors en possession des différents préjudices, mais aussi d’une lampe de poche et d’un couteau papillon.

Recherché pour un vol avec violence commis en avril dernier à Jemeppe-sur-Sambre, la police en a profité pour l’interroger sur ce fait. Le vol en question avait été commis en bande, la nuit et à l’aide d’un cutter. C’est un des auteurs interpellés qui l’a dénoncé.

Pour l’ensemble de ces faits, un mandat d’arrêt a été sollicité à son encontre.

Source: Belga