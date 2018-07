France: débordements dans plusieurs villes françaises après la victoire des Bleus

Les célébrations en France, après la victoire de l’équipe nationale à la Coupe du monde de football, ont aussi été marquées par des débordements dans plusieurs grandes villes du pays, dont à Paris où un supermarché a été dévalisé. Un homme est aussi décédé à Annecy en sautant dans un canal. La police a dû disperser la foule dans plusieurs villes françaises dimanche soir, à l’issue de la victoire des Bleus en Russie, où les Français ont battu les Croates en Coupe du monde de football (4-2).

A Paris, où 90.000 personnes se sont réunies, des altercations ont eu lieu entre la police et les supporters, et les gaz lacrymogènes ont provoqué un mouvement de foule dans le 8e arrondissement, rapporte Le Parisien. Un complexe commercial non loin des Champs-Elysées a aussi été dévalisé par des fans portant les couleurs de l’équipe des Bleus et d’autres encagoulés, selon une vidéo en témoignant et postée sur internet. Quelque 4.000 policiers et gendarmes ont été mobilisés dans la capitale et un large périmètre d’interdiction de la circulation des véhicules est en place jusqu’à 03H00 lundi dans l’ouest et le centre de la ville.

Dans l’Oise, les forces de l’ordre ont été caillassés à Beauvais, où 10.000 personnes étaient réunies, et les assaillants ont été dispersés par des gaz lacrymogènes.

La police a également été la cible de jets de pierres à Menton dans les Alpes-Maritime, rapporte Nice Matin. Là aussi, une vingtaine de policiers ont répondu à ces actes par des grenades lacrymogènes. Plusieurs personnes ont été blessés dans ces échauffourées.

Un policier a été blessé dans un débordement à Toul en Meurthe-et-Moselle où un supporter a aussi été blessé dans l’explosion d’un pétard, selon L’Est Républicain.

Enfin, à Annecy, en Haute-Savoie, un homme s’est tué en sautant dans le canal du Thiou. Il a succombé à ses blessures.

Source: Belga