Didier Reynders défend l’idée de se rendre en Russie pour les Diables rouges

Le ministre des Affaires étrangères, Didier Reynders, assistait samedi après-midi à Saint-Pétersbourg à sa cinquième rencontre des Diables rouges lors de la Coupe du monde de football. Il estime que la présence des autorités belges à l’événement est importante avant tout pour soutenir l’équipe nationale, mais aussi pour garder un « dialogue fort » avec la Russie. « Quand l’équipe va aussi loin, on doit être là », a souligné le vice-Premier ministre MR, quelques heures avant le match qui a vu la Belgique prendre la troisième place de la compétition aux dépens de l’Angleterre. A l’issue de la rencontre, le ministre est descendu sur le terrain pour aller féliciter les joueurs, le staff et les membres de l’Union belge (URBSFA).

« Ils rentrent avec un bilan de six victoires pour une défaite. Seule l’équipe sacrée dimanche pourra dire qu’elle a fait aussi bien ou mieux », a-t-il notamment déclaré. « Les joueurs sont contents car avec cette troisième place, on ne leur parlera plus de 1986 », a-t-il ajouté. La meilleure performance des Diables rouges jusqu’ici avait en effet été une petite finale perdue contre la France à la Coupe du monde au Mexique.

Tout au long de ses déplacements en Russie au cours de ce dernier mois de Mondial, Didier Reynders a également pu « utiliser l’événement pour faire passer des messages politiques ». Ça a été le cas avec des réunions avec ses vis-à-vis géorgien et polonais, mais aussi avec une rencontre avec son homologue russe, Sergueï Lavrov, en marge de la rencontre face à la Tunisie à Moscou. « Nous avons eu un dialogue sur tous les thèmes. On est face à un pouvoir fort qui ne respecte pas toutes les dimensions des droits de l’Homme. Il faut savoir le dire tout en gardant un dialogue fort avec la Russie », souligne M. Reynders. « Si d’aucuns jugent qu’il ne fallait pas se rendre en Russie, qu’on me donne alors une liste des pays où on peut encore aller », ajoute-t-il.

source: Belga