« Cette fête, c’était une sorte d’entraînement pour dans deux ans », promet Eden Hazard

Les Diables Rouges ont reçu un accueil triomphal de leurs supporters dimanche dans le centre de Bruxelles. « C’est une sorte d’entraînement pour dans deux ans », a souri Eden Hazard après avoir salué les supporters depuis le balcon de l’hôtel de ville de Bruxelles. « Ce sont des moments inoubliables pour dix ou quinze ans. Dans deux ans, il y a l’Euro et j’espère encore une plus belle fête. Et dans quatre ans, pareil. Aujourd’hui, c’était une sorte d’entraînement pour dans deux ans », a souri le capitaine des Diables Rouges.

« Quand tu vis un moment pareil, ça te touche. On prend conscience qu’on a fait quelque chose d’exceptionnel. Après, c’est sûr que ça nous met plus de pression pour la suite. »

« C’est sûr que cela donne une motivation encore plus grande », a confirmé Thibaut Courtois. « Une telle fête alors qu’on est troisième… Si on est champion, ce sera encore plus grand! ».

« C’est très joli On ne pensait pas à un tel accueil. C’est une motivation pour la suite », ajoutait Dries Mertens. Pour Nacer Chadli, cette fête a procuré « beaucoup de joie et de fierté » aux Diables Rouges.

Source: Belga