9e étape du Tour de France: Degenkold s’impose à Roubaix devant Van Avermaet et Lampaert

L’Allemand John Degenkolb (Trek-Segafredo) a remporté la 9e étape du Tour de France (WorldTour), disputée sur une bonne partie des pavés de Paris-Roubaix entre Arras et Roubaix, dimanche sur 156,5km. Il a battu au sprint Greg Van Avermaet (BMC), qui conserve son maillot jaune, et le champion de Belgique Yves Lampaert (Quick-Step Floors). Philippe Gilbert (Quick-Step Floors) et le Slovaque Peter Sagan (BORA-hansgrohe) complètent le top 5.

Lundi, le peloton saluera sa première journée de repos avec un transfert vers Annecy de l’autre côté de la France. Mardi, les coureurs reprendront la route pour attaquer de suite la montagne et les Alpes avec une 10e étape entre Annecy et le Grand Bornand. Au programme: trois cols de première catégorie et la montée du plateau des Glières, hors catégorie.

Source: Belga