Wimbledon – Poursuivre le match sous le toit n’était pas logique selon Nadal

Le N.1 mondial Rafael Nadal, battu en demi-finale de Wimbledon par Noval Djokovic, a estimé que ce n’était pas logique de poursuivre la partie, interrompue vendredi par le couvre-feu, sous le toit du court central samedi. A la question « Trouviez-vous plus logique de fermer le toit aujourd’hui ? », l’Espagnol a répondu en anglais: « Non, mais je ne veux pas en parler davantage. Sinon, vous allez l’écrire et je ne veux pas vous voir écrire ça aujourd’hui. »

La première demi-finale, remportée vendredi par le Sud-Africain Kevin Anderson devant l’Américain John Isner après 6h36 de jeu (7-6 (8/6), 6-7 (5/7), 6-7 (9/11), 6-4, 26-24) avait contraint Nadal et Djokovic à patienter jusqu’à environ 20h00 locales (21h00 heure belge) avant de pénétrer sur le Centre court.

Les deux champions ont dû revenir sur le terrain samedi car le couvre-feu (23h00 locales), imposé par les résidents de Wimbledon, les avait coupés dans leur élan vendredi soir. A 23h02, Djokovic venait tout juste de remporter la troisième manche (score final: 6-4, 3-6, 7-6 (11/9), 3-6, 10-8 en 5h15).

« C’est vrai que le programme était un peu serré, sachant que le premier match opposait deux gros serveurs », a jugé Nadal.

« Bien sûr, on ne pouvait pas prévoir que ce serait si long mais sachant cela (un duel entre deux grands serveurs), il aurait peut-être été préférable de nous faire jouer en premier », a ajouté le N.1 mondial après ce match « d’un niveau fantastique » contre Djokovic.

« Je n’ai pas de regrets sur ce match. J’ai tout donné. Il ne me reste rien en réserve. On a fait tous deux un super match et il m’a battu. Bravo à lui. Il n’y a rien de plus à dire », a affirmé Nadal.

Source: Belga