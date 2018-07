Wimbledon – Les Américains Jack Sock et Mike Bryan vainqueurs du double messieurs

Les Américains Jack Sock et Mike Bryan ont remporté le double messieurs de Wimbledon, le 3e tournoi du Grand Chelem de l’année, samedi à Londres. Tête de série N.7, la paire américaine a battu en finale le Sud-Africain Raven Klaasen et l’Australien Michael Venus, têtes de série N.13, en cinq sets 6-3, 6-7 (7/9), 6-3, 5-7, 7-5 au bout de 3 heures et 39 minutes de jeu. Mike Bryan, 40 ans, a décroché son 19e titre du Grand Chelem en double. C’est la quatrième fois qu’il s’impose à Wimbledon, mais la 1e sans son frère jumeau Bob, avec lequel il avait triomphé en 2006, 2011 et 2013 sur le gazon londonien. Bob Bryan est blessé à la hanche et a déclaré forfait pour Wimbledon.

Jack Sock avait remporté le double messieurs de Wimbledon en 2014 avec le Candien Vasek Pospisil. Ils avaient alors battu les frères Bryan en finale.

Source: Belga