Wimbledon – Barbora Krejcikova et Katerina Siniakova s’imposent en double dames

Les Tchèque Barbora Krejcikova et Katerina Siniakova, têtes de série N.3, ont remporté la finale du doubles dames des Internationaux de Grande-Bretagne de tennis, samedi sur le gazon de Wimbledon. La paire tchèque a battu en finale la Tchèque Kveta Peschke et l’Américaine Nicole Melichar en trois sets 6-4, 4-6 et 6-0, en 1 heure et 29 minutes. Barbora Krejcikova et Katerina Siniakova, toutes deux âgées de 22 ans, avaient remporté leur premier titre en Grand Chelem cette année à Roland-Garros.

Kveta Peschke, 43 ans, avait remporté le double dames à Wimbledon en 2011, avec sa copatriote Katarina Srebotnik.

Source: Belga