Wimbledon – Angelique Kerber tient sa revanche sur Serena Williams et remporte son premier Wimbledon

Angelique Kerber (All/WTA 10) a remporté pour la première fois samedi le tournoi de Wimbledon, en prenant le dessus sur Serena Williams (USA/WTA 181) en deux sets (6-3, 6-3) et un peu plus d’une heure de jeu. L’Allemande de 30 ans s’adjuge ainsi son troisième tournoi du Grand Chelem après l’Open d’Australie (2016) et l’US Open (2016). La joueuse de tennis allemande, entrainée par le Belge Wim Fissette, tient ainsi sa revanche après la finale perdue en 2016 au All England club face à Serena Williams. La joueuse américaine de 36 ans, qui jouait sa 10e finale sur le prestigieux gazon londonien pour sept titres remportés, rate quant à elle une occasion d’égaler le record de victoires en Grand Chelem de l’Australienne Margaret Court (24 trophées majeurs). Le compteur de Serena Williams, qui a donné naissance à son premier enfant en septembre dernier, reste donc pour l’heure bloqué à 23 Grands Chelems.

Kerber a très rapidement pris l’avantage dans cette finale qui a vu Serena Williams, dont c’était seulement le deuxième tournoi du Grand Chelem depuis son retour en mars, commettre beaucoup plus de fautes directes (24) que son adversaire (5).

Angelique Kerber est la première allemande à remporter Wimbledon depuis Stefi Graf en 1996.

Source: Belga