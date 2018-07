Wimbledon – Angelique Kerber bat Serena Williams et remporte son premier Wimbledon

Angelique Kerber (All/WTA 10) a remporté pour la première fois Wimbledon samedi, en prenant le dessus sur Serena Williams (USA/WTA 181) en deux sets (6-3, 6-3) et un peu plus d’une heure de jeu. L’Allemande de 30 ans s’adjuge ainsi son troisième tournoi du Grand Chelem après l’Open d’Australie (2016) et l’US Open (2016). La joueuse de tennis allemande, entrainée par le Belge Wim Fissette, tient ainsi sa revanche après la finale perdue en 2016 au All England club face à Serena Williams. La joueuse américaine rate quant à elle une occasion d’égaler le record de victoires en Grand Chelem de l’Australienne Margaret Court (24 trophées majeurs).

Source: Belga