Victoire finale de Ben Hermans au Tour d’Autriche, Visconti gagne la dernière étape

Ben Hermans (Israël Cycling Academy) s’es adjugé le Tour d’Autriche cycliste (2.1) à l’issue de la 8e et dernière étape disputée samedi sur 163,2km entre Scheibbs et Wels, et remportée par l’Italien Giovanni Visconti (Bahrein-Merida). Visconti, 35 ans, qui remporte sa 3e victoire partielle dans ce rendez-vous en Autriche, a devancé au sprint ses quatre compagnons d’échappée au sprint. C’est le 31e succès de sa carrière. Le Kazakh Alexey Lutsenko (Astana) a pris la deuxième place et le Néerlandais Nick van der Lijke (Roompot), 3e, complète le podium du jour. Wout Van Aert (Verandas Willems Crelan) termine 6e de cette dernière étape remportant le sprint du peloton.

Ben Hermans, 32 ans, a fini dans le peloton à 49 secondes pour conserver son mince avantage, 18 secondes, sur l’Autrichien Hermann Pernsteiner (Bahrein Merida). C’est la 10e victoire professionnelle de la carrière de Ben Hermans, vainqueur de la Flèche Brabançonne en 2015. Il avait remporté la 3e étape de ce Tour d’Autriche, sa première victoire de la saison, pour endosser le maillot de leader au classement général.

C’est le troisième coureur belge à remporter le Tour d’Autriche après Stijn Devolder en 2007 et Frank Vandenbroucke en 1996.

Source: Belga