Thomas Carmoy 8e à la hauteur, le relais 4X400m (m) en finale à Tampere

Le relais 4X400m (messieurs) s’est qualifié pour la finale des championnats du monde d’athlétisme pour les moins de 20 ans, samedi à Tampere en Finlande alors que Thomas Carmoy a pris la 8e place en finale du concours de la hauteur. Thomas Carmoy (CRAC), 18 ans, a franchi 2m07 et 2m12 à son premier essai, 2m16 ensuite à son deuxième essai puis 2m19 à sa troisième tentative effectuant là son meilleur saut de la saison. 2m21 aurait constitué un nouveau record personnel pour Thomas Carmoy, mais sans succès lors de ses trois essais. Pour sa première année junior, il termine dans le top 8 mondial (8e).

Le titre mondial à la hauteur est revenu conjointement au Mexicain Roberto Vilches (2m23) et au Grec Antonios Merlos (2m23). Dans cet ordre en séries sur 4X400m, Simon Mazebo, Sven Van den Bergh, Rayane Borlee et Jonathan Sacoor, le nouveau champion du monde U20 sur 400m, ont signé un chrono de 3:09.39. Les Belges ont pris la 3e place de leur course, mais la Jamaïque classée juste devant eux a été disqualifiée. Les deux premiers de chacune des trois séries et les deux meilleurs temps ensuite sont qualifiés pour la finale prévue dimanche à 14h28 où les jeunes Belgian Tornados disposent du 8e chrono.

Le meilleur temps des séries a été réussi par les Etats-Unis en 3:05.57 (MPM U20). Vendredi, Jonathan Sacoor était devenu le premier champion du monde belge en U20 grâce à son exceptionnelle victoire sur 400m en 45.03, améliorant déjà son record de Belgique juniors établi la veille. Jeudi en effet, Sacoor avait battu en 45.72 le record de Belgique U20, détenu depuis 1973 par Fons Brijdenbach (45.86).

Le record de Belgique du 4X400m juniors est par ailleurs toujours l’apanage de Jens Panneel, Kevin Borlée, Arnaud Ghislain et Jonathan Borlée depuis le 19 août 2006 en 3:05.74 à Pékin (Chine).

Source: Belga