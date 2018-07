Mondial 2018 – Youri Tielemans: « Continuer à progresser »

Youri Tielemans (sur Bein Sports): « On a montré pendant la compétition qu’on avait ces ambitions-là (remporter un grand tournoi). On devra essayer à chaque compétition d’aller le plus loins possible et de continuer à progresser. Pourquoi pas la prochaine compétition atteindre la finale ? Il faudra passer par des moments plus difficiles que d’autres mais il faudra beaucoup travailler. » Interrogé sur son pronostic pour la finale ? « Aucune idée, mon coeur est un peu partagé entre mes coéquipiers (Sidibé, Lemar et Subasic, ndlr). Je joue en France (à Monaco, ndlr) donc c’est une partie de mon coeur mais la Croatie a fait un très bon tournoi. Donc je pense que ça va être une partie très équilibrée et que le meilleur gagne. »

Source: Belga