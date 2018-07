Mondial 2018 – Roberto Martinez : « L’héritage de ce Mondial va rester pendant de très nombreuses années »

« C’est un accomplissement », a déclaré au micro de Sporza Roberto Martinez au coup de sifflet finale de la petite finale du Mondial 2018 de football. Elle a été remportée par ses Diables Rouges 2-0 aux dépens de l’Angleterre, samedi après-midi à Saint-Pétersbourg. « Les joueurs le méritent », après avoir réussi le meilleur résultat de l’histoire de la Belgique en Coupe du monde. « Le talent était là, mais ces joueurs ne voulaient pas se reposer sur leur seul talent mais travailler comme une équipe, prêts à tout faire pour réaliser un résultat. Ils voulaient rendre tous les supporters belges fiers. »

« On a démarré le match de manière très déterminée, ensuite il y a eu de la fatigue et un peu de manque de concentration. L’Angleterre est une très bonne équipe. Un autre jour, ils auraient marqué quatre ou cinq buts. Ils ont eu beaucoup d’occasions. Garder un « clean sheet » a nécessité de la concentration et montré le désir des joueurs. »

« Notre bilan parle pour lui-même. Nous avons dix buteurs différents. On rejoint dans l’histoire de la Coupe du monde la France et l’Italie. L’héritage (de ce Mondial, ndlr) va rester pendant de très nombreuses années. »

