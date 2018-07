Mondial 2018 – « Nous voulions vraiment cette troisième place »

Toby Alderweireld a sauvé un ballon crucial sur la ligne de but à la 70e minutes lors de la petite finale de la Coupe du monde de football, samedi contre l’Angleterre. Le défenseur des Diables Rouges a vu la différence entre les Belges et les Anglais principalement dans les têtes. « Nous voulions vraiment cette troisième place. Nous avons fait preuve de beaucoup de volonté et de mentalité », a dit Alderweireld samedi après la cérémonie pour la troisième place des Diables Rouges. « C’est, après tout, un cap important pour la Belgique que nous avons franchi maintenant, et nous pouvons en être fiers. C’est bien de retourner à la maison avec un prix de cette manière. Que ce soit le début de quelque chose de beau. Bien sûr, nous pouvons nous amuser maintenant, mais d’ici quelques mois, nous devons commencer à travailler pour atteindre de nouveaux objectifs avec l’équipe nationale. »

Alderweireld est également revenu à son intervention sur sa propre ligne de but. « J’ai vu que les Anglais étaient en train de percer, et j’ai dû faire un pari. Est-ce que Dier allait percer ou marquer ? A la fin, le ballon a rebondi si haut que j’avais encore peur de le mettre dans mon propre but, mais heureusement, j’ai réussi. »

Source: Belga