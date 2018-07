Mondial 2018 – Les Diables Rouges se sont envolés de Saint-Pétersbourg à destination de la Belgique

Les 23 Diables Rouges et les 35 autres membres de la délégation belge ont décollé samedi soir vers 22h45 de Saint-Pétersbourg à destination de Bruxelles. Quelques heures plus tôt, les hommes de Roberto Martinez avaient enlevé, avec la manière, la 3e place du Mondial 2018 de football, 2-0 aux dépens de l’Angleterre. A leur arrivé au pays, ils auront couvert les quelque 2000 derniers kilomètres de leur périple russe long de plus de 14.000 km passés en vol au cours du mois qu’aura duré pour eux cette Coupe du monde. Avant de partir pour des vacances bien méritées, et après quelques heures de repos, les Diables Rouges seront reçus au Château de Laeken par le Roi et la Reine, dimanche vers 12h30.

Ensuite, ils se dirigeront vers le centre de Bruxelles. Ils monteront alors à bord d’un bus à impérial ouvert entre le Mont des Arts et la Grand-Place. Celui-ci partira aux alentours de 14h00 pour arriver à l’Hôtel de Ville vers 15h00. Joueurs et membres du staff pourront saluer leurs supporters tout au long du parcours. Le bus passera par la rue Infante Isabelle, la rue de la Putterie, la rue Duquesnoy en direction de la Place Saint-Jean. Par après, il rejoindra la rue du Lombard et la rue de l’Etuve pour enfin arriver à l’Hôtel de Ville. Ils se rendront sur le balcon où ils se présenteront devant les 8.000 supporters (le maximum autorisé) présents sur la plus belle Grand-Place du monde. Le départ des Diables Rouges est prévu vers 16h30.

Seuls les Diables Rouges, quatrièmes du Mondial 1986 au Mexique, avaient eu l’honneur de se rendre à la Grand Place.

Source: Belga