Mondial 2018 – Les Diables rouges ont marqué plus de 15 buts, Krëfel remboursera ses clients

« We did it! (nous l’avons fait) Nos diables ont marqué plus de 15 goals lors de la Coupe du Monde en Russie! Cela veut dire que nous allons rembourser des milliers de clients qui ont acheté une télévision! », a indiqué samedi sur le réseau social Twitter la chaîne de magasins d’électroménager Krëfel. Eden Hazard a en effet marqué à la 82e minute du match des Diables rouges contre l’Angleterre le 16e but de l’équipe belge lors du mondial de football en Russie.

La chaîne de magasins s’était en effet engagée à rembourser via des bons d’achat les acheteurs d’un téléviseur à condition que les Diables rouges marquent plus de 15 buts pendant le Mondial. Ils trouvé donc le chemin des filets à 16 reprises. Krëfel avait affirmé jeudi que ces remboursements ne poseraient pas de problème. L’entreprise a souscrit une assurance pour se prémunir.

Source: Belga