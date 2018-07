Mondial 2018 – « Le deuxième but belge nous a tués »

Samedi à Saint-Pétersbourg, l’Angleterre a perdu la finale pour la 3e place contre la Belgique (2-0). « Nous sommes déçus après cette défaite, mais nous devons en tirer des leçons », a déclaré le capitaine anglais Harry Kane. « En deuxième période, nous avons vraiment bien joué au football », a déclaré Kane, qui, avec six buts, est presque certain de devenir meilleur buteur du tournoi. « Nous avons mis beaucoup de pression et nous contrôlions les Belges. Mais leur deuxième but nous a tués. Ce ne fut pas une Coupe du monde facile pour nous, avec des matchs contre des équipes fortes. Physiquement, il était également difficile de se remettre après la demi-finale avec prolongation contre la Croatie. »

En tant que capitaine, Kane, 24 ans, est déjà tourné vers l’avenir. « Nous pouvons certainement réaliser des progrès. Nous allons essayer de jouer les demi-finales à l’Euro 2020, puis d’atteindre la finale. Nous voulons maintenir ce niveau. Aurais-je signé pour la 4e place par avance ? Non, on a joué ici pour gagner. »

Source: Belga