Mondial 2018 – La génération « dorée » n’a pas dit son dernier mot, prochain objectif : Euro 2020

Avec une troisième place à la Coupe du monde en Russie, les Diables Rouges ont écrit l’histoire samedi à Saint-Pétersbourg. Jamais une équipe belge n’avait fait mieux lors d’un Mondial de football. Les Diables Rouges et sa « génération dorée » ont été au sommet de leur jeu en Russie, le plus beau présenté lors du Mondial, mais cela ne veut pas dire qu’ils ne réaliseront plus

de résultats à l’avenir. Lors de l’Euro 2020, les Belges seront plus que probablement comptés de nouveau parmi les favoris pour la victoire finale. Dans quatre ans au Mondial du Qatar, la sélection sera sans doute un peu différente.

Radja Nainggolan et Steven Defour ont fait leurs adieux à l’équipe nationale pour diverses raisons et Laurent Ciman semble avoir disputé son dernier match sous le maillot national. Mais sous Roberto Martinez, ils n’étaient pas des joueurs de base. L’avenir de Vincent Kompany, Mousa Dembélé et Marouane Fellaini dans le onze national reste incertain pour l’instant. Les décisions ne seront prises qu’après le tournoi.

Derrière le nom de Thomas Vermaelen s’inscrit également un point d’interrogation, compte tenu de son âge, de la fréquence de ses blessures et de son statut de remplaçant. Cependant, le coeur de l’équipe, à savoir Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne, Eden Hazard et Romelu Lukaku, peut continuer à évoluer ensemble dans les années à venir. En Russie, Youri Tielemans et Adnan Januzaj se sont révélés être des éléments pour l’avenir. L’âge moyen du groupe des 23 joueurs belges en Russie n’était que de 27,7 ans.

Il ne fait aucun doute qu’il y aura des joueurs qui abandonneront les Diables. Surtout que la relève n’est pas assurée et cela peut causer des problèmes au Qatar. Selon l’Union belge de football, l’équipe sera compétitive à l’Euro. « Je suis convaincu que nous serons encore assez forts là », avait déclaré le vice-président Bart Verhaeghe il y a quelques jours à Dedovsk.

« En 2020, nous serons l’un des candidats au titre européen », a estimé Axel Witsel vendredi. Le recordman de sélections chez les Diables Rouges, Jan Vertonghen envisage l’avenir avec confiance. « Avec cette génération, nous devrions être encore au sommet pendant deux tournois ».

Source: Belga