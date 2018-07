Mondial 2018 – Eden Hazard ouvert à un départ de Chelsea après six années

Eden Hazard est ouvert à un départ du club anglais de Chelsea. Le capitaine des Diables Rouges l’a annoncé après la victoire de la Belgique lors de la finale de consolation contre l’Angleterre en Coupe du monde (2-0), samedi à Saint-Pétersbourg. « Après six belles années à Chelsea, il est peut-être temps de faire autre chose », a déclaré le Brainois qui a marqué le deuxième but des Diables Rouges. Surtout après une telle Coupe du Monde. Mais je ne sais pas si je vais rester ou partir. Chelsea prendra la décision finale. Mais tu sais où je veux aller. « Surtout après une telle Coupe du monde. Mais je ne sais pas si je vais rester ou partir. Chelsea prendra la décision finale. Mais vous savez où je veux aller. Hazard est en contact depuis des semaines avec le Real Madrid, où Cristiano Ronaldo est parti.

Avec trois buts et deux passes décisives et une série de dribbles sans précédent, il a fait une excellente impression lors de la Coupe du Monde en Russie. Il est un des plus sérieux prétendant au Ballon d’or, le prix du meilleur joueur du tournoi. « Je me donnerais bien ce prix, » dit Hazard en riant. « Mais je ne peux pas choisir. Je pense qu’ils donneront ce prix à quelqu’un qui va gagner la finale. »

.

Source: Belga