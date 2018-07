Mondial 2018 – « Dans quelques années cette médaille va être spéciale »

Thibaut Courtois, seul Diable à avoir disputé les sept rencontres de la Belgique au Mondial 2018, était évidemment heureux de repartir de Russie avec la 3e place et la médaille qui l’accompagne, obtenue samedi aux dépens de l’Angleterre (2-0). Mais la déception n’était pas très loin. « C’est évidemment dommage de ne pas avoir joué la finale, mais c’est joli d’être troisième. C’est un meilleur sentiment pour rentrer à la maison que si on avait terminé quatrième. Dans quelques années, cette médaille va être spéciale », a-t-il déclaré au micro de la RTBF.

A la question de savoir s’il s’estimait être le meilleur gardien de but du Mondial, l’ultime rempart des Diables Rouges était réaliste. « Je suis très content de mon tournoi. Contre le Brésil et la France, j’ai livré deux bons matchs, contre le Japon je donne l’assist. Mais de là à être le meilleur gardien de la Coupe du monde, je ne crois pas. C’est donné à un gardien qui joue la finale. »

Source: Belga