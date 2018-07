Mondial 2018 – Classement des buteurs : Harry Kane quasiment assuré de terminer meilleur buteur

Même s’il est resté muet au cours du match pour la troisième place perdu contre la Belgique (2-0), l’Anglais Harry Kane a de grandes chances d’être sacré meilleur buteur de la Coupe du monde avec 6 réalisations. Romelu Lukaku, qui était son plus proche poursuivant encore en lice, n’a pas non plus marqué samedi et en reste à 4 buts.

Eden Hazard, capitaine des Diables Rouges, a porté son total à trois buts. Thomas Meunier est devenu le 10e joueur belge à avoir marqué au moins un but en Russie.

– Classement des buteurs du Mondial 2018 de football à l’issue de la petite finale jouée samedi (63 matchs sur 64) :

6 buts: Kane (Angleterre)

4 buts: Cheryshev (Russie), Cristiano Ronaldo (Portugal), LUKAKU (Belgique)

3 buts: Cavani (Uruguay), Costa (Espagne), Dzyuba (Russie), Griezmann (France), E. HAZARD (Belgique), Kylian Mbappé (France), Mina (Colombie)

2 buts: Agüero (Argentine), Coutinho (Brésil), Granqvist (Suède), Inui (Japon), Jedinak (Australie), Khazri (Tunisie), Mandzukic (Croatie), Modric (Croatie), Musa (Nigeria), Neymar (Brésil), Perisic (Croatie), Salah (Egypte), Son Heung-min (Corée du Sud), Stones (Angleterre), Suárez (Uruguay)

1 but: Al-Dawsari (Arabie Saoudite), Al-Faraj (Arabie Saoudite), Alli (Angleterre), Ansari Fard (Iran), Aspas (Espagne), Augustinsson (Suède), Badelj (Croatie), BATSHUAYI (Belgique), Bednarek (Pologne), F. Ben Youssef (Tunisie), Boutaib (Maroc), Bronn (Tunisie), Carrillo (Pérou), CHADLI (Belgique), Chicharito Hernandez (Mexique), J. G. Cuadrado (Colombie), DE BRUYNE (Belgique), Di María (Argentine), Drmic (Suisse), Dzemaili (Suisse), En-Nesyri (Maroc), Eriksen (Danemark), Falcao (Colombie), Felipe Baloy (Panama), FELLAINI (Belgique), Finnbogason (Islande), Forsberg (Suède), Gazinskiy (Russie), Gimenez (Uruguay), Golovin (Russie), Guerrero (Pérou), Haraguchi (Japon), K. Honda (Japon), Isco (Espagne), JANUZAJ (Belgique), M. Jørgensen (Danemark), Kagawa (Japon), Kim Young-gwon (Corée du Sud), Kolarov (Serbie), Kramaric (Croatie), Kroos (Allemagne), Krychowiak (Pologne), Lingard (Angleterre), Lozano (Mexique), Maguire (Angleterre), Mané (Sénégal), Mario Fernandes (Russie), Mercado (Argentine), MERTENS (Belgique), Messi (Argentine), MEUNIER (Belgique), Mitrovic (Serbie), Moses (Nigeria), Nacho Fernández (Espagne), Niang (Sénégal), Osako (Japon), Paulinho (Brésil), Pavard (France), Pepe (Portugal), Poulsen (Danemark), Quaresma (Portugal), Quintero (Colombie), Rakitic (Croatie), Rebic (Croatie), Renato Augusto (Brésil), Reus (Allemagne), Roberto Firmino (Brésil), Rojo (Argentine), Sassi (Tunisie), Shaqiri (Suisse), Sigurdsson (Islande), Thiago Silva (Brésil), Toivonen (Suède), Trippier (Angleterre), Umtiti (France), Varane (France), Vela (Mexique), VERTONGHEN (Belgique), Vida (Croatie), Wague (Sénégal), Waston (Costa Rica), Xhaka (Suisse), Zuber (Suisse).

Source: Belga