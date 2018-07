ITF Contrexeville – Victoire d’An-Sophie Mestach en double

An-Sophie Mestach, associée à la Chinoise Zheng Saisai, a remporté le double dames du tournoi de tennis ITF de Contrexéville, épreuve sur terre battue dotée de 100.000 dollars, samedi en France. La paire belgo-chinoise a battu en finale la Néerlandaise Eva Wacanno et l’Indienne Prarthana Thombare, têtes de série N.3, 3-6, 6-2 et 10/7 dans le super tie-break. La rencontre a duré 1 heure et 26 minutes.

An-Sophie Mestach, 24 ans, a enlevé son 8e titre ITF en double, le premier cette année. Elle a remporté six tournois ITF en simple.

Source: Belga