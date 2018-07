Gaza: Israël a infligé au Hamas son « coup le plus dur » depuis 2014

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré samedi que l’armée israélienne avait infligé au Hamas son « coup le plus dur » depuis la guerre de 2014, à l’issue d’une journée de raids israéliens sur la bande de Gaza. Deux adolescents ont été tués par un de ces raids. « L’armée israélienne a infligé au Hamas son coup le plus dur depuis Bordure protectrice », a déclaré M. Netanyahu dans une vidéo, faisant allusion à l’offensive israélienne de l’été 2014 contre le mouvement islamiste au pouvoir dans l’enclave palestinienne.

Ces frappes interviennent au lendemain de heurts meurtriers à la frontière entre Israël et la bande de Gaza et après une confrontation nocturne avec le mouvement islamiste Hamas, qui a tiré des roquettes et des obus de mortier alors qu’Israël effectuait des raids aériens.

La frappe israélienne qui a tué samedi deux adolescents de 15 et 16 ans visait un immeuble dans l’ouest de la ville de Gaza, a indiqué le ministère de la Santé dans l’enclave palestinienne dirigée par le Hamas. L’armée israélienne a indiqué que ce bâtiment à étages était utilisé à des fins militaires par le Hamas.

Les attaques aériennes ont cessé samedi dans la soirée et les médias israéliens et palestiniens faisaient état de rumeurs de cessez-le-feu via une médiation égyptienne ou des Nations Unies.

source: Belga