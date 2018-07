Formule E – ePrix de New York: le titre pour Jean-Eric Vergne, victoire de Di Grassi, D’Ambrosio 13e

Le Français Jean-Eric Vergne (Techeetah) a décroché le titre en Formule E, le Championnat de monoplaces électriques, samedi à l’issue du premier des deux ePrix de New York, avant-dernière course de la saison. Parti en 18e et avant-dernière position après avoir vu son temps en qualifications invalidé par les commissaires pour avoir utilisé trop d’énergie, il est remonté jusqu’à la 5e place sur la ligne d’arrivée, quand son dernier rival, le Britannique Sam Bird (DS Virgin Racing), n’a pu faire mieux que 9e.

Ses désormais 31 points d’avance au classement des pilotes permettent à Vergne d’aborder la dernière course de la saison, de nouveau à Brooklyn dimanche, assuré du titre.

C’est le Brésilien Luca Di Grassi (Audi Sport ABT Schaeffler) qui s’est imposé samedi, devant son équipier, l’Allemand Daniel Abt. Le Suisse Sebastien Buemi (Renault Daems) monte sur la 3e marche du podium.

Le Belge Jérôme D’Ambrosio (Dragon Racing) s’est classé 13e samedi.

Au classement, Vergne compte 173 points, contre 142 pour Bird. Di Grassi suit en 3e position avec 126 points. D’Ambrosio pointe au 14e rang (27 pts).

