Editors et Kraftwerk, têtes d’affiche de la 17e édition de TW Classic

La plaine de Werchter accueille samedi la 17e édition du festival TW Classic qui affiche Editors et Kraftwerk en invités de marque. TW Classic reste fidèle à la recette de ses débuts en 2002: un groupe d’artistes présentant un beau palmarès sur une seule scène. Une formule privilégiée par le festival Werchter jusqu’en 1994.

Sept groupes offriront une performance samedi à partir de midi. Les Néerlandais BLØF présenteront leur pop sur scène à 13h00 suivis par le Britannique Richard Ashcroft, ancien chanteur du groupe The Verve, et Nathaniel Rateliff & The Night Sweats. Plus tard dEUS se produira avec le nouveau guitariste Bruno De Groote qui remplace Mauro Pawlowski. Le groupe indie américain The National suivra dans la soirée.

Kraftwerk présentera dès 21h45 un spectacle en 3D, mélange hightech de musique et de performance. Les pionniers allemands de l’électro seront sur scène 75 minutes à la place des 60 promises. Les Britanniques d’Editors clôtureront l’évènement à 23h45 avec les numéros de leur dernier album « Violence ».

Une trentaine de bus De Lijn seront mis en circulation pour permettre aux festivaliers de se rendre sur la plaine depuis la gare de Louvain en une vingtaine de minutes.

Source: Belga