Départs en vacances: la circulation très chargée en Allemagne

La journée de samedi est classée rouge sur les routes européennes en raison des nombreux départs en vacances. Samedi vers 07h15, des embarras étaient surtout à noter du côté de l’Allemagne où la circulation est très chargée avec des ralentissements en direction du sud et de la Scandinavie, indique Touring dans un communiqué. La circulation sur les axes A3 Francfort-Nuremberg-Passau et A8 Munich-Salzbourg est très dense avec quelques bouchons, précise Touring.

Entre 09h00 et 17h00, la circulation sera certainement très difficile en Europe dans le sens des départs. A 07h15, le trafic était déjà dense mais fluide en France et en Autriche.

En Suisse, Touring note un bouchon au poste-frontière avec l’Italie à Chiasso. Le tunnel du Gothard se retrouve lui totalement engorgé de véhicules, indique l’agence de presse suisse ATS. Tôt samedi matin, une colonne de véhicules longue de 14 kilomètres bloquait le portail nord. Selon Viasuisse, la centrale d’informations routières, le temps d’attente atteint deux heures et vingt minutes et la fin de l’embouteillage n’est pas prévue avant 18h00.

Dans le sens des retours, ce samedi est classé orange et les heures de pointes s’étendent de 11h00 à 18h00.

