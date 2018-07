Après avoir réalisé une double faute avec Mario Tennis Ultra Smash sur Wii U, Nintendo se rattrape et réalise un coup gagnant avec Mario Tennis Aces sur Switch.

Fin 2015, nous avions été cruellement déçus par Mario Tennis Ultra Smash sur Wii U. Nintendo se devait de redresser la barre et de proposer autre chose qu’un simple portage pour l’arrivée de la saga sur Switch. Les développeurs ont relevé le défi en proposant un épisode en tout point supérieur à son prédécesseur.

Le contenu au rendez-vous

Nintendo a d’abord veillé à proposer un contenu à la hauteur des espérances. Mario Tennis Aces va combler les fans avec une vraie aventure solo. Aux commandes de Mario, vous devrez arrêter Wario et Waluigi qui ont jeté un sort sur Luigi. De nombreux boss et ennemis se mettront, raquette en main, sur votre chemin. En les battant, vous gagnerez de l’expérience, de la technique mais également de nouvelles raquettes. Ne sous-estimez pas cette campagne solo, elle est plutôt courte mais le niveau de difficulté est relevé (et non modifiable). Elle représente aussi une introduction idéale avant de se lancer dans les autres modes de jeu.

En effet, Mario Tennis Aces propose également de participer à des tournois, qui, s’ils sont assez décevants en solo, s’avèrent endiablés en ligne. Le mode «réaliste» permet quant à lui de se dépenser un peu, seul, en famille ou entre amis, en proposant de détacher les Joy-Con de la Switch et de les manier comme une raquette. Comme à l’époque de la Wii, les mouvements effectués sont reproduits à l’écran. Enfin, Switch oblige, il est également possible de jouer à plusieurs sur la télé ou en mode portable avec les Joy-Con.

Un gameplay surprenant et très intéressant

Du côté de la jouabilité, cet opus n’est pas non plus avare en nouveautés. Tout d’abord, grâce aux 16 personnages jouables tirés de l’univers de Mario. Ils sont presque tous là et chacun possède son propre style de jeu. Mais la principale nouveauté réside dans l’arrivée de nouveaux mécanismes de jeu qui peuvent paraître déstabilisants au début mais qui finalement apportent une touche tactique et beaucoup d’intérêt à ce titre.

Pour (essayer de) faire simple: chaque joueur dispose d’une jauge qui permet d’effectuer des coups spéciaux très puissants. Parallèlement, chaque joueur doit gérer plusieurs raquettes au cours d’un match. À moins d’effectuer une interception dans un timing parfait, les coups les plus puissants usent les raquettes et finissent par les briser. Lorsqu’un joueur n’a plus de raquettes, c’est le game over pour lui. Après quelques parties et un peu de maîtrise, cette nouveauté se révèle géniale. Non seulement, il faut réussir à renvoyer la balle, mais il faut aussi penser à ses coups spéciaux et l’usure de ses raquettes.

Après la déception de l’opus sur Wii U, la saga Mario Tennis reprend des couleurs sur Switch. Que ce soit en solo, à plusieurs en local ou en ligne, Mario Tennis Aces est un épisode complet, fun et riche en nouveautés et s’impose, faute de concurrents sérieux, comme le meilleur jeu de tennis de ces dernières années.