Les soins contenant une protection solaire moins efficaces que la crème solaire

Des chercheurs britanniques ont souligné l’importance d’utiliser une bonne crème solaire cet été et non un simple soin hydratant incluant une protection solaire qui offrirait une moindre protection cutanée même en choisissant un indice de protection similaire.

Pour cette petite étude, des scientifiques de l’Université de Liverpool ont recruté 14 hommes et 46 femmes âgés de 18 à 57 ans, et leur ont demandé d’appliquer de la protection solaire sur leur visage pour voir s’ils le faisaient efficacement.

Lors de la première visite, les participants devaient appliquer de la crème solaire avec un indice de protection (IP) 30, et lors de la seconde visite un soin hydratant avec IP30.

Les chercheurs ont photographié les visages des participants avec un appareil photo modifié permettant de montrer les rayonnements UV sur la peau pour ainsi évaluer l’efficacité de l’application des deux produits. Lorsqu’une partie du visage a été suffisamment recouverte de crème, le produit absorbe les rayons UV et cette région apparaît noire sur les photos. Lorsque la zone apparaît claire cela signifie que l’application et l’absorption n’ont pas été efficaces.

Problème d’application

Les scientifiques ont trouvé que lorsque les sujets appliquaient le soin hydratant, ils oubliaient en moyenne 16% de la surface de leur visage, alors que leur application de la crème solaire était plus efficace, ils ne rataient que 11% du visage en moyenne. Ils ont aussi tenu à analyser la zone des paupières, où les risques de cancer de la peau sont plus fréquents. Ils ont trouvé que les participants oubliaient 14% de cette zone avec la crème solaire mais que ce chiffre s’élevait à 21% avec le soin hydratant.

En plus d’oublier certaines parties du visage, il ressort de cette étude que les sujets appliquaient le soin hydratant en couches moins épaisses que la crème solaire, réduisant ainsi l’efficacité de la protection solaire présente dans le soin.

On notera cependant que certaines personnes appliquaient les produits de manière plus efficace que d’autres. Il semblerait que les hommes appliquent mieux ces crèmes que les femmes, tout comme les personnes à la peau plus foncée et les personnes plus âgées. Mais le nombre restreint de participants ne permet pas de généraliser.

Conseils de protection

Le professeur Austin McCormick a commenté à propos de leurs résultats que « nous nous attendions à ce que le soin hydratant soit moins efficace que la crème solaire car il semblait intuitif que les sujets appliquent le soin en couches plus fines. (…) Bien que le soin du visage avec protection solaire offre une certaine protection, nos recherches suggèrent qu’il n’égale pas la crème solaire. » C’est pourquoi il précise qu’il ne recommanderait pas le soin hydratant produit pour une utilisation estivale.

Matthew Gass de l’Association Britanniques de Dermatologues a ajouté que « l’autre chose importante à garder de cette étude est le fait que les personnes oublient souvent des parties de leur visage lorsqu’ils appliquent de la crème, une bonne manière pour éviter que cela ne devienne problématique est de porter des lunettes de soleil et de se remettre de la crème solaire régulièrement. »

Ces résultats ont été présentés à l’occasion du Congrès annuel de l’Association des Dermatologues Britanniques qui s’est tenue du 3 au 5 juillet 2018 à Édimbourg. Plus d’informations (en anglais) sur cette étude ici.