1 enfant sur 5 regarde des vidéos en ligne depuis un ordinateur

En mai 2018, 28,7 millions d’internautes ont regardé au moins une vidéo sur ordinateur, soit près d’un Français sur deux âgé de 2 ans et plus (45,7%), selon les derniers chiffres de l’Audience vidéo ordinateur en France de Médiamétrie.

Même les plus jeunes s’avèrent de plus en plus assidus à ce genre de pratiques. Ainsi, 2 millions d’internautes de 2 à 14 ans ont visionné au moins une vidéo sur un ordinateur dans le mois, soit tout de même près d’un enfant sur cinq dans cette tranche d’âge. Ceux-ci y ont consacré en moyenne 2h26 sur le mois (soit un peu moins de 5 minutes par jour). C’est le mercredi et le week-end qu’ils sont, en proportion, les plus nombreux à regarder des vidéos sur un ordinateur.

C’est toujours sur YouTube (20 millions de vidéonautes uniques en mai pour un total de plus de d’un milliard de vidéos vues) et Facebook (11,6 millions de personnes pour 369 millions de vues) que les Français regardent le plus de vidéos.

Le panel France de Médiamétrie//NetRatings s’appuie sur un échantillon de 18.000 individus recrutés par téléphone et sur Internet, représentatif de la population des internautes âgés de 2 ans et plus, résidant en France et disposant d’un accès internet à domicile et/ou sur leur lieu de travail.