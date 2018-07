Rock off at Alcatraz 2018!

Année après année, Alcatraz Hard Rock & Metal Festival a été plus grand, meilleur et nous donne des concerts plus en plus spectaculaire!

Cette année l’affice est vraiment plein des artistes que vous devriez voir jouer au moins une fois dans votre vie: Limb Bizkit, In Flames, Halloween, Statu quo, Dimmu Borger, Cannibal Corpse, Sepultura, Alestorm, Epica et beaucoup d’autres vont grimper la scène.

Allez découvrir Alcatraz du vendredi 10 au dimanche 12 août sur la pelouse du Lange Munte à Courtrai.

Gagnez vos tickets ‘Combi’ !

Participez à notre concours pour gagner 2 tickets d’entrée pour les 3 jours de Alcatraz ! Vous pouvez participer jusqu’au 30/07/2018 – 14h. Les gagnants seront contactés personnellement.

*camping pas inclus!



Prêt pour un été inoubliable rythmé de festivals?

Nous aussi ! Grâce à Metro, tu peux remporter, tout au long de l’été, des tickets pour de nombreux festivals.

Jette un coup d’œil toutes les semaines sur fr.metrotime.be/win pour découvrir les nouveaux concours qui y sont régulièrement rajoutés.

Tu peux augmenter tes chances en motivant tes amis à participer également aux concours 😉