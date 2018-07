Wimbledon – Kevin Anderson premier finaliste après un incroyable 5e set conclu 26-24

Le Sud-Africain Kevin Anderson, 8e joueur mondial et 8e tête de série, s’est qualifié pour la finale de Wimbledon en venant à bout de l’Américain John Isner (ATP 10/N.9) en cinq sets, vendredi, sur le gazon du All England Club. Le match a été incroyablement serré: 7-6 (8/6), 6-7 (5/7), 6-7 (9/11), 6-4 et… 26-24. La rencontre a duré 6 heures et 35 minutes. Anderson, 32 ans, disputera sa deuxième finale d’un Grand Chelem, après celle de l’an passé à l’US Open perdue contre Rafael Nadal. Il n’avait jamais été plus loin que les 8e de finale à Wimbledon. Le Sud-Africain compte 4 titres ATP à son palmarès, dont le tournoi de New York remporté cette année.

Anderson affrontera en finale le gagnant du choc entre l’Espagnol Rafael Nadal, N.1 mondial, et le Serbe Novak Djokovic (ATP 21), de retour dans le dernier carré d’un Grand Chelem après deux ans.

Source: Belga