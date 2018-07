Une explosion dans une usine en Chine a fait 19 morts et 12 blessés, rapporte un média d’Etat vendredi. L’accident est survenu dans la soirée de jeudi à Yibin City, dans la province du Sichuan, selon les autorités provinciales.

Le site de l’explosion a été identifié comme Yibin Hengda Technology Co., une fabrique de produits pharmaceutiques pour Shanghai SynFarm Pharmaceutical Technology Co., selon le site web de la société.

Les causes de l’incident restent à éclaircir.

Source: Belga