Renforcement de la sécurité aérienne via une convention entre Belgocontrol et le SPW

Belgocontrol et le Service Public de Wallonie (SPW) ont signé vendredi, en présence du ministre fédéral de la Mobilité François Bellot, du ministre wallon des Aéroports, Jean-luc Crucke et du CEO de Belgocontol Johan Decuyper, une convention formalisant la coopération entre les deux organisations pour la gestion commune de la sécurité aérienne dans les aéroports de Liège et de Charleroi. A la suite de l’évolution croissante tant des activités que des infrastructures aéroportuaires dans les aéroports wallons, Belgocontrol et le SPW ont décidé de formaliser une collaboration étroite entre les acteurs de terrain en place depuis de nombreuses années en matière de sécurité aérienne. Cette nouvelle convention régit l’ensemble des aspects liés à la coordination et la coopération pour la gestion commune de la sécurité aérienne dans les aéroports wallons et est conforme à la réglementation internationale et européenne en vigueur.

Par cet accord, les deux organisations s’engagent à échanger de manière structurelle toutes les données et informations liées à la sécurité aérienne, comme des comptes rendus d’événements et incidents, des études de sécurité ainsi que sur tout changement opérationnel pouvant avoir un impact sur la sécurité.

En 2017, près de huit millions de passagers et plus de 700.000 tonnes de fret ont transité par les aéroports wallons, soit un record absolu. « 2016 et 2017 font partie des meilleures années dans l’histoire du contrôle aérien en Belgique », a rappelé François Bellot.

Source: Belga