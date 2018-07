Mondiaux U20 – « Sacoor a tout d’un futur grand champion », pense Jacques Borlée

Jacques Borlée était un entraîneur heureux vendredi après le titre mondial U20 remporté par son athlète Jonathan Sacoor sur 400 mètres. Avec son chrono de 45.03, Sacoor est le Belge le plus rapide sur le tour de piste cette saison. Il ne sera cependant pas au départ d’une épreuve individuelle lors de l’Euro de Berlin en août, a confirmé Jacques Borlée.

« J’ai vécu la course comme un entraîneur stressé. Il y avait de la tension », a confié Jacques Borlée. « Il a parfaitement suivi mes conseils. Je lui avais dit que les Jamaïcains partiraient comme des fous, et c’est ce qui est arrivé. Mais il ne devait pas partir trop lentement, c’est un point qu’on travaille avec lui. Hier, en demi-finales, il a commis une petite faute technique dans le virage, mais en finale, il a couru une course parfaite. C’est vraiment exceptionnel, et même historique. »

Sacoor a porté son record de Belgique U20 de 45.72 à 45.03. Borlée en est-il surpris? « Non. Je le vois tous les jours à l’entraînement, j’avais prédit il y a six mois au directeur sportif de la Ligue flamande d’athlétisme qu’il serait champion du monde aujourd’hui. Il a tout d’un futur grand champion. »

Malgré cela, Sacoor ne participera pas au niveau individuel à l’Euro de Berlin (7-12 août). « Il se concentre sur le relais. A la fin de la saison, il aura couru 15 fois le 400m. C’est plus qu’assez. Tu ne peux pas brûler un si jeune talent. Nous allons à présent discuter s’il ira étudier aux Etats-Unis, chez l’entraîneur qui s’est également occupé de Kevin et Jonathan Borlée. »

Source: Belga