Mondial 2018 – Les Diables Rouges en bus découvert dimanche entre le Mont des Arts et la Grand-Place

L’Union belge de football (URBSFA) a donné les détails concernant le parcours qu’effectueront les Diables Rouges dimanche à travers Bruxelles afin de rejoindre la Grand-Place et le balcon de l’Hôtel de Ville où ils salueront leurs fans au lendemain de leur septième et dernier match en Russie. Ils rencontreront l’Angleterre dans le match pour la 3e place, samedi à Saint-Pétersbourg avant de rejoindre la Belgique dans la nuit. Le Diables Rouges seront reçus au Château de Laeken par le Roi et la Reine, dimanche vers 12h30. Ensuite, ils se dirigeront vers le centre de Bruxelles. Ils monteront à bord d’un bus à impérial ouvert entre le Mont des Arts et la Grand-Place. Celui-ci partira aux alentours de 14h00 pour arriver à l’Hôtel de Ville vers 15h00. Joueurs et membres du staff pourront saluer leurs supporters tout au long du parcours. Le bus passera par la Rue Infante Isabelle, la Rue de la Putterie, la Rue Duquesnoy en direction de la Place Saint-Jean. Par après, il rejoindra la Rue du Lombard et la Rue de l’Etuve pour enfin arriver à l’Hôtel de Ville. Le départ des Diables Rouges est prévu vers 16h30 et l’événement sera terminé à 17h00.

L’URBSFA précise que l’accès de la Grand-Place, gratuit sera possible dès 13h00. Il sera limité à 8.000 personnes. L’accès ne pourra s’effectuer que via la Rue au Beurre et la Rue de la Colline. Les sacs à dos et les sacs à main seront strictement interdits sur la Grand-Place.

L’Union belge invite le public à utiliser les transports en commun. Des écrans géants seront placés à la Bourse et à la Place de l’Albertine pour les supporters qui ne pourraient éventuellement plus avoir accès à la Grand-Place si celle-ci affiche complet. Plusieurs animations (mascotte, DJ set de Disco Dasco, show aérien …) sont prévues sur et aux alentours de la Grand-Place.

Source: Belga