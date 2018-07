L’Office des étrangers compte mener campagne contre les fausses informations des passeurs

L’Office des étrangers souhaite entamer une campagne en ligne pour contrebalancer les fausses informations transmises par des trafiquants d’êtres humains aux migrants (potentiels). Un appel d’offres en ce sens a été lancé vendredi par l’Office qui souhaite s’inspirer d’une initiative semblable du ministère des Affaires étrangères allemand (rumoursaboutgermany.de). L’Office des étrangers mène des actions et campagnes contre la migration illégale tant en Belgique que dans les pays d’origine des migrants.

La nouvelle opération que l’Office compte entreprendre sera uniquement menée sur internet. L’objectif est d’informer les migrants potentiels ou en transit sur les risques que comporte l’immigration illégale et les chances et conditions d’un asile ou séjour octroyé en Belgique.

L’offre indique clairement que l’intention est d’entrer en dialogue avec les migrants via les médias sociaux, dans leur propre langue. Il s’agit d’offrir un contrepoids aux histoires colportées par les passeurs.

L’Office des étrangers souhaite mettre en place un comité de rédaction pour collecter des informations via différents partenaires et formuler des réponses adéquates. Ce comité fournira aussi des lignes directrices aux partenaires externes chargés de la stratégie de communication.

Le projet s’inspire de la démarche entreprise par le gouvernement allemand via le portail rumoursaboutgermany.de qui corrige les informations incorrectes véhiculées par les trafiquants d’êtres humains.

Source: Belga