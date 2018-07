L’ex-Premier ministre Sharif attendu au Pakistan où il risque la prison

L’ex-Premier ministre pakistanais Nawaz Sharif, condamné en son absence la semaine dernière à dix ans de prison pour corruption, est attendu vendredi au Pakistan, où il pourrait être arrêté, à moins de deux semaines des élections législatives. L’ancien chef de gouvernement et sa fille Maryam ont été condamnés respectivement à 10 ans et 7 ans de prison par un tribunal anti-corruption vendredi dernier alors qu’ils se trouvaient à Londres, au chevet de l’épouse malade de Nawaz Sharif. Ils ont annoncé leur retour ce vendredi en fin d’après-midi dans leur fief de Lahore et demandé à leurs partisans de venir les accueillir à l’aéroport. « Je vais au Pakistan, bien que je voie devant moi des barreaux de prison », a déclaré lors d’une réunion de son parti mercredi à Londres M. Sharif, qui reste très influent dans son pays. Le clan de Nawaz Sharif dénonce une condamnation politique, alors que des élections législatives sont prévues le 25 juillet. Jeudi, le frère de l’ancien Premier a affirmé que « des centaines de militants » de leur parti, le PML-N (Pakistan Muslim League-Nawaz), avaient été arrêtés ces derniers jours pour les empêcher de venir démontrer leur soutien à M. Sharif.

La ville de Lahore a été bouclée vendredi en prévision du retour de M. Sharif, ont constaté des journalistes sur place. Des conteneurs de transport maritime ont été placés à des dizaines de points stratégiques de la ville, et les autorités locales ont bloqué des routes pour empêcher les supporters de Sharif de se rendre à l’aéroport dans le but d’empêcher son arrestation. Au moins 10.000 membres de la police et des centaines de membres des forces paramilitaires sont en état d’alerte à Lahore, selon le ministre de l’Information. Selon les autorités pakistanaises, Nawaz Sharif et sa fille doivent être interpellés et transportés en hélicoptère vers la capitale Islamabad dès leur arrivée à Lahore.

Le principal rival du PML-N au prochain scrutin sera le PTI, dirigé par l’ancien champion de cricket Imran Khan. Nawaz Sharif lui-même a été interdit à vie par la justice pakistanaise de participer à tout scrutin, et le parti qu’il a fondé est actuellement dirigé par son frère Shahbaz Sharif.

source: Belga