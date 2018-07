Les Diables Rouges seront accueillis par 8.000 supporters à la Grand-Place de Bruxelles

Les Diables Rouges arriveront dimanche à 15H00 à la Grand-place de Bruxelles. La capacité maximale tolérée est de 8.000 personnes, a indiqué vendredi soir par communiqué de presse la Ville de Bruxelles avec l’Union de football. Deux écrans géants retransmettront leur rencontre avec les fans à la Bourse et place de l’Albertine. Les Diables Rouges arriveront à 12H30 au château de Laeken. Ils en partiront à 14H00 à bord d’un bus avec un toit ouvert afin de saluer leurs supporters le long de leur trajet jusqu’à la Grand-place de Bruxelles. Le bus passera par la rue Infante Isabella, la rue de la Putterie, la rue Duquesnoy en direction de la Place Saint-Jean. Par après, il rejoindra la rue du Lombard et la rue de l’Etuve pour enfin arriver à l’Hôtel de Ville vers 15H00.

Les joueurs profiteront de la ferveur qui a régné dans le pays tout au long de la Coupe du Monde depuis le balcon de l’Hôtel de ville. Les supporters sont les bienvenus dès 13H00 sur la Grand-place. Elle sera accessible via la rue au Beurre et la rue de la Colline. La Ville de Bruxelles précise que l’accès à la Grand-Place de Bruxelles est gratuit, mais que les sacs seront interdits.

Des animations sont prévues sur et aux alentours de la Grand-Place, notamment des DJ, une mascotte ou encore le show aérien de la composante Air de l’armée.

Le départ des Diables Rouges est prévu vers 16H30 et la fin des festivités vers 17H00.

Source: Belga